Россиянка поплатилась за розыгрыш украинских полицейских

Разыгравшая украинских полицейских гражданка России поплатилась за ложный вызов. Об этом сообщает УНИАН.

В среду, 30 июня в Днепре наряд Национальной полиции Украины прибыл на вызов женщины, которая заявила о попытках сожителя избить ее оружием, привезенным из зоны Операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Однако полицейским стало известно, что ей «просто захотелось развлечься».

В ходе проверки документов заявительницы обнаружилось, что она является гражданкой России, а документы на проживание на Украине уже год как просрочены. Заявленное оружие также не нашли, а сожитель с ООС никак не связан.

За ложный вызов женщине вынесли постановление об административном нарушении. Ей также грозят иммиграционные проверки.

Ранее в Запорожье пьяный украинец сообщил спасателям о минировании торгового центра и потребовал предоставить вертолет с миллионом долларов, чтобы избежать жертв. Пока операторы вели со злоумышленником переговоры, полиция эвакуировала людей из здания, а сам он снизил требуемую сумму до 15 тысяч долларов. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы по статье о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.