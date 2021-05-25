В центре Москвы нашли брошенный автомобиль с арсеналом оружия

В центре Москвы в 1-м Добрынинском переулке нашли брошенный автомобиль, в котором лежал арсенал оружия. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечается, машина простояла без владельца около недели. По предварительным данным, она оформлена на россиянина Александра Комиссарова.

В числе оружия в черной Nissan Teana имеются гранаты, автомат и сумка с патронами. В настоящее время на месте обнаружения работает следственная группа.

В феврале сообщалось, что в Еврейской автономной области задержан сотрудник регионального управления Росгвардии за незаконную торговлю оружием. Силовик по своей должности занимался приемом и утилизацией оружия, которое добровольно сдавали местные жители. Однако он путем махинаций в документах скрывал от отчета стволы, а позже это оружие реализовывал вместе с сообщниками.