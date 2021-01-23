Россиянин попытался убить женщину и покончил с собой

В Нижнем Новгороде россиянин попытался убить женщину в квартире, а после этого покончил с собой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета.

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Это произошло утром в субботу, 23 января, в Сормовском районе города, на улице Никиты Рыбакова. «В ходе ссоры 20-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из незарегистрированного огнестрельного оружия в женщину, а затем свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении СК. Пострадавшей 33 года, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, квартиру, где это случилось, арендовал погибший мужчина. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ходе проверки в квартире пары полиция обнаружила целый арсенал оружия. По предварительным данным, погибший мог быть «черным копателем», сообщает «Комсомольская правда. Нижний Новгород».

В декабре 2020-го россиянин убил и расчленил соседа по съемной комнате за то, что тот переоделся в женскую одежду. Чтобы скрыть следы преступления, челябинец расчленил убитого, сложил части тела в спортивную сумку и закопал в лесополосе.