Россиянин убил переодетого в женщину соседа

В Сочи россиянин убил и расчленил соседа по съемной комнате за то, что тот переоделся в женскую одежду. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

4 ноября уроженец Челябинска заявил в полицию о пропаже соседа, а через две недели признался, что убил мужчину. По словам россиянина, он увидел, как сосед зашел на общую кухню в парике, с накрашенными губами и в женском платье. Тогда он схватил нож, втолкнул мужчину в комнату и зарезал.

Чтобы скрыть следы преступления, челябинец расчленил убитого, сложил части тела в спортивную сумку и закопал в лесополосе.

Как уточняет издание, мужчина уже был судим за хулиганство и кражу.

Ранее сообщалось, что в станице Баговская Краснодарского края россиянка убила девятилетнего ребенка из-за громкой музыки. 10 мая 2019 года мальчик пришел домой к своему дяде и его 28-летней жене. Россиянка стала ругаться со школьником из-за того, что тот слишком громко слушал музыку. Опасаясь, что музыка разбудит ее детей, женщина задушила мальчика. Ее арестовали.