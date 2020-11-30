Россиянин убил соседа из-за мусора на парковке

Житель Омска убил соседа, который выбросил мусор на парковку. В отношении мужчины было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

Россиянина обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 34-летний мужчина по договоренности с жильцами своего дома следил за порядком на парковке, нарушение которого и стало поводом для конфликта.

Обвиняемый высаживал на стоянке цветы и убирал мусор. Однажды он увидел, как его сосед (старший по дому, убирающий прилегающую территорию, — прим. «Ленты.ру») перебрасывает через забор мусор на парковку, и решил разобраться. В результате между мужчинами началась драка.

Смотритель парковки ударил соседа кулаком в голову, затем поднял с земли бревно и ударил того по голове еще раз, из-за чего старший по дому упал на землю. После этого его не меньше четырех раз ударили ногой в область головы, туловища и рук. Потерпевшего доставили в больницу, где тот скончался от полученных травм. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В сентябре россиянин убил соседа из-за огорода. Сообщалось, что 56-летний житель деревни Большие Яуши (Республика Чувашия) не поделил с покойным подъезд к участку, и найти компромисс односельчанам не удалось. В результате тот, кто не мог добраться до грядок, нанес своему соседу ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался.

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