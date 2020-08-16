Россиянин после измены жены оставил соседей без света

В Южно-Сахалинске нетрезвый мужчина оставил без света 12 квартир в жилом доме, а затем попытался вломиться к предполагаемому любовнику своей жены. Об этом сообщает портал ASTV.RU.

Инцидент произошел вечером в субботу, 15 августа, около 22.30. Жители стали выходить из квартир после того, как пропало электричество. В подъезде они увидели компанию нетрезвых мужчин. В электрощитке были вырваны провода, а один из счетчиков пропал.

Как рассказали очевидцы, мужчины незаметно вытащили у одного из жильцов ключ от подъезда. Позже они вновь вошли внутри и стали ломиться в квартиру к одному из соседей. Один из мужчин кричал, что ему изменила жена, и намеревался убить ее предполагаемого любовника гаечным ключом. Жители дома вызвали полицию.

В дебошире узнали жителя соседнего подъезда. После приезда оперативников он продолжал агрессивно себя вести. Стражи порядка его задержали. Жители подъезда обратились в управляющую компанию, однако электричество будет восстановлено только в понедельник.

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