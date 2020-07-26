Психолог дала советы обманутым женам

Психолог Татьяна Власевская дала советы женщинам, пережившим измены их избранников. Об этом сообщает Пятый канал.

По ее мнению, столкнувшись с изменой, паре следует взять паузу. Это нужно, чтобы обдумать причины случившегося, так как часто это может быть поводом к переменам в отношениях. Власевская считает, что партнеры должны переосмыслить свое поведение и постараться пережить измену, чтобы двигаться дальше. При этом важно решать проблему вместе и без посторонних.

«Все женщины — совершенные существа, королевы, и все они болезненно относятся к предательству и изменам», отметила психолог. Она советует им посмотреть под другим углом на свою жизнь: «снять корону и представить, что ты обычный человек». Она напомнила, что людям свойственно совершать ошибки. Необходимо уделять должное внимание супругу, несмотря на загруженность и отсутствие времени.

При этом психолог назвала нездоровой ситуацию, когда женщина прощает измену из-за своей неуверенности и страдает.

Ранее жительница США за три месяца до свадьбы обнаружила, что у ее жениха есть любовница. Она создала аккаунт в социальной сети и в нескольких видео перечислила явные признаки мужской измены, которые назвала «красными флагами».