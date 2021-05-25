Установлена личность бросившего автомобиль с арсеналом оружия в центре Москвы

Сотрудники полиции установили личность владельца автомобиля, обнаруженного в центре Москвы с арсеналом оружия. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Владельцем Nissan Teana оказался 30-летний россиянин, ранее работавший в МВД. По данным канала, мужчина уволился из органов в 2015 году. После этого он стал фигурантом уголовного дела о грабеже — по версии следствия, экс-полицейский отобрал у россиянина травматический пистолет и биту. Также он регулярно нарушал ПДД, не выплачивал алименты и кредиты. В 2016 году числился на учете в наркологическом диспансере.

Об обнаружении в столице брошенного автомобиля с оружием — гранатами, автоматом и сумкой с патронами, стало известно 25 мая. Машина простояла без владельца около недели.