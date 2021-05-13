Глава Росгвардии предложил ввести электронный учет за оборотом оружия и патронов

Глава Росгвардии Виктор Золотов внес ряд предложений президенту России Владимиру Путину по ужесточению правил оборота оружия, основным является инициатива по внедрению системы электронного учета и контроля за оборотом оружия и патронов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в силовом ведомстве.

На совещании президента с правительством Золотов высказался и по поводу предложения привлечь росгвардейцев к охране российских школ. По его словам, для обеспечения безопасности всех учебных заведений страны не хватит численности сотрудников Росгвардии и финансирования. Охраной школ должны заниматься частные охранные предприятия (ЧОП), считает Золотов.

Вместе с тем он пообещал, что Росгвардия усилит контроль по соблюдению требований технической оснащенности охраны школ, который проверяют сотрудники вневедомственной охраны.

Ранее 13 мая Золотов предложил ужесточить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое оружие. Он заявил, что гражданин должен пройти испытательный срок в пять лет, пользуясь гладкоствольным оружием, прежде чем у него появится право на полуавтоматическое оружие.

По его мнению, для получения охотничьего билета гражданам необходимо пройти курс молодого бойца. Золотов поддержал идею ужесточить требования к выдаче разрешений на оружие.

Глава Росгвардии также предложил повысить возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие, до 21 года и заявил о необходимости изменения порядка выдачи медицинской справки на владение оружием, передав эту сферу государственным структурам, а не частным клиникам.

Золотов пояснил, что Росгвардия совместно с Минздравом должна проводить обязательное психологическое тестирование при получении справки.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал обвиняемого в массовом убийстве на два месяца.