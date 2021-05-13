Глава Росгвардии предложил повысить возраст для покупки оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие до 21 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Также он настаивает на необходимости изменения порядка выдачи медицинской справки на владение оружием, передав эту сферу государственным структурам, а не частным клиникам.

Золотов пояснил, что Росгвардия совместно с Минздравом должна проводить обязательное психологическое тестирование при получении справки. Инициативы были озвучены на совещании у президента России Владимира Путина с правительством.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал обвиняемого в массовом убийстве на два месяца.