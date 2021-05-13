Россиянам захотели усложнить порядок выдачи лицензий на гладкоствольное оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил усложнить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое и гладкоствольное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что гражданин должен пройти испытательный срок в пять лет, пользуясь другими видами оружия, прежде чем у него появится право на полуавтоматическое и гладкоствольное оружие.

По его мнению, для получения охотничьего билета гражданам необходимо пройти курс молодого бойца. Золотов поддержал идею ужесточить требования к выдаче разрешений на оружие.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал обвиняемого в массовом убийстве на два месяца.