Семья помогла бабушке с уборкой и выбросила на свалку почти два миллиона рублей

Семья из американского штата Огайо помогала бабушке с уборкой и случайно выбросила на свалку конверт с 25 тысячами долларов (1,8 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт телеканала News 4 Tucson.

Сотрудник компании по утилизации мусора Republic Services Гэри Кэпен (Gary Capan) рассказал, что семья в отчаянии позвонила ему и попросила о помощи. «Они убирались в доме бабушки и вычистили морозильную камеру. Они выбросили весь мусор и все содержимое морозильной камеры. А затем бабушка спросила: "А где конверт с 25 тысячами долларов? Не потеряйте его!". Они ответили: "Бабушка, мы уже выбросили его в помойку"», — описал ситуацию Кэпэн.

Он сразу согласился помочь семье найти пропавшие деньги. «Мы пытались разыскать водителя и узнать, успел ли он добраться до свалки», — рассказал он. Мужчина подчеркнул, что в противном случае найти деньги было бы уже невозможно. Когда грузовик сбрасывает мусор на свалку, бульдозеры сразу разравнивают его.

Кэпен и его команда нашли водителя и попросили его вывалить мусор в центре переработки в городе Оберлин.

Когда груз был сброшен, они начали вручную искать конверт. «Я сказал девочкам: если он там, мы найдем его. Они были сильно расстроены», — отметил другой сотрудник компании Дэн Шоу (Dan Schoewe). Он был одним из десяти людей, которые начали искать деньги, и именно он нашел конверт.

На поиски денег ушло около 10 минут. «Я сказал: «Похоже, вот он», вытащил его, открыл, и там оказались деньги. Владельцы конверта даже расплакались от счастья», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода выбросил в мусорный бак пакет с деньгами, отложенными на покупку автомобиля. С помощью системы ГЛОНАСС удалось оперативно отследить машину, ее перехватили до разгрузки.

