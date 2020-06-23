Семейные реликвии случайно выбросили на свалку после пожара

Жительница валлийского города Кайлфилли лишилась семейных реликвий из-за того, что жилищно-строительная ассоциация без разрешения вывезла на свалку вещи после пожара в ее доме. Об этом сообщает издание BBC News.

В доме Аманды Ллойд (Amanda Lloyd) произошел пожар. В результате женщина была госпитализирована. Объединенная валлийская жилищно-строительная ассоциация помогла ей найти временное жилье, обеспечила едой и одеждой. Когда после выписки из больницы Ллойд с детьми приехала в сгоревший дом, рабочие уже опустошили здание.

В результате жительница Кайлфилли лишилась всех семейных реликвий, включая фотографии и ожерелье с гравировкой, которое ранее принадлежало ее покойной матери. Женщина заявила, что много раз обсуждала по телефону с представителями ассоциации, что ей необходимо время, чтобы разобрать дом и посмотреть, что можно спасти перед его расчисткой.

Несмотря на это, ассоциация прислала грузовики и вывезла ее вещи на свалку, даже не уведомив Ллойд. Женщина получила только телефонный звонок от соседа, который спрашивал, знает ли она, что ее дом очищают и опустошают.

«Все, начиная от сканов моей беременности до первых фотографий ребенка, все достижения моих детей в школе. Моя мать умерла в мае прошлого года и оставила мне ожерелье с гравировкой… Всего этого больше нет. Моим детям теперь нечего будет показать своим детям в будущем», — сказала она.

Заместитель главного исполнительного директора ассоциации Ричард Манн (Richard Mann) принес Ллойд искренние извинения и объяснил, что произошедшее стало результатом нехватки коммуникации вследствие введенного из-за пандемии коронавируса режима строгой изоляции. Он добавил, что Ллойд была предоставлена возможность перевезти вещи. Манн уточнил, что организация продолжит оказывать поддержку, чтобы женщина могла вернуться в свой старый дом.

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