Старинное кольцо с бриллиантом пережило два крупных пожара и вернулось к хозяйке

В американском городе Лос-Анджелес пожарные вернули хозяйке кольцо с бриллиантом, которое нашли среди руин дома, сгоревшего во время лесного пожара «Гетти». Об этом сообщает сайт People.

Футляр с драгоценностью заметили сотрудники экстренных служб, работавшие на месте стихийного бедствия. Понимая, что кому-то кольцо может быть дорого как память, они разыскали его хозяйку. По словам представителя пожарной охраны, женщина была счастлива, что украшение вернулось к ней.

Она рассказала, что кольцо принадлежало ее матери, с которой они эвакуировались, когда начался пожар. В 1961 году ее дом был разрушен другим лесным пожаром, и это ювелирное изделие — единственная сохранившаяся тогда вещь.

Пожар «Гетти» начался 28 октября и охватил три квадратных километра. Причиной возгорания была упавшая на провода ветка. Пламя перекинулось на близлежащую растительность и уничтожило 10 домов, еще 15 построек пострадали. Пять пожарных получили травмы, не представляющие опасности для жизни.

Ранее сообщалось, что в английском городе Пензанс, графство Корнуолл, мелкая морская рыба помогла мужчине найти обручальное кольцо, которое он потерял во время плавания и нашел на следующий день благодаря плескавшейся в море рыбке.

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