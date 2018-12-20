Потерянное кольцо вернулось к женщине спустя 50 лет

Пожилой жительнице американского штата Техас вернули кольцо, которое она потеряла в 1960-е годы. Об этом сообщает UPI.

Более 50 лет назад муж Джуди Лавуа (Judy Lavois) купил два одинаковых кольца: одно для себя, другое для жены. «Тогда я ждала второго ребенка, и он дал мне кольцо, чтобы родился мальчик», — объяснила женщина.

Подарок потерялся во время поездки в штат Колорадо. Лавуа играла с мужем в снегу и не заметила, как кольцо свалилось с пальца. Она обнаружила пропажу лишь через несколько часов и не рассчитывала, что когда-нибудь найдет украшение.

Недавно с ней связался незнакомец. Он рассказал, что один из родственников его жены отдыхал в Колорадо и нашел кольцо с ее именем. Ему удалось разыскать Лавуа в интернете. Мужчина договорился о встрече и вернул находку законной владелице. «Теперь буду носить это кольцо на пальце, с которого оно не свалится», — сказала женщина.

11 декабря сообщалось, что в американском городе Сомерс-Пойнт, штат Нью-Джерси, нашли и вернули хозяйке обручальное кольцо с бриллиантом, которое она девять лет назад утопила в унитазе.

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