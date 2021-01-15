Мужчина выбросил жесткий диск с биткоинами на 23 миллиарда рублей

Житель валлийского города Ньюпорт разыскивает выброшенный в 2013 году жесткий диск с биткоинами на сумму 23 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание Unilad.

35-летний работник сферы IT Джеймс Хоуэллс (James Howells) заявил, что случайно выбросил 7,5 тысячи биткоинов в 2013 году. Тогда стоимость биткоина была гораздо ниже, но с тех пор курс криптовалюты значительно вырос, и теперь мужчина мог бы получить за биткоины со своего жесткого диска 230 миллионов фунтов стерлингов (23 миллиарда рублей).

Последние восемь лет Хоуэллс просит городские власти разрешить ему искать жесткий диск на местной свалке. Он многократно предлагал поделиться деньгами с местными властями, если ему удастся с их помощью найти давно утерянный жесткий диск.

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Мужчина рассказал, что смог заручиться поддержкой хедж-фонда, который готов выделить до 3,5 миллиона фунтов (351 миллиона рублей) на раскопки на свалке. Но разрешения от городского совета он до сих пор не получил. Хоуэллс подчеркнул, что важно провести работу в соответствии с экологическими стандартами.

Согласно проекту, мужчина планирует положить крупную сумму денег на эскроу-счет, к которому городские власти получат доступ в случае неудачи. Эти условия должны быть прописаны в контракте, который покроет риски для местных властей.

Однако, по словам Хоуэллса, руководство Ньюпорта под любыми предлогами предпочитает не связываться с ним. Владелец диска не намерен отказываться от своих планов, так как курс биткоина со временем только растет.

Представитель городского совета Ньюпорта заявил, что совет ясно дал понять Хоуэллсу, что не может помочь в решении его проблемы. «Затраты на раскопки свалки, хранение и обращение с отходами может вылиться в миллионы фунтов без какой-либо гарантии, что мы найдем диск или что он сохранит работоспособность», — пояснил он. Кроме того, поиск на свалке может нанести серьезный ущерб окружающей среде.

«Даже если бы мы согласились на его просьбу, остается вопрос, кто будет оплачивать затраты, если жесткий диск не удастся найти или он окажется поврежден настолько, что восстановить данные будет невозможно», — сообщили в городском совете.

Ранее сообщалось, что наркодилер из Ирландии лишился шести тысяч биткоинов после того, как уборщица выбросила коды доступа от его биткоин-кошельков. Доступ к деньгам был утрачен навсегда.