Российскую учительницу вынудили уволиться за блог о секспросвете

В Санкт-Петербурге ведущей блог о секс-просветительстве учительнице биологии Ольге Щ. пришлось уволиться из школы при консерватории имени Римского-Корсакова. Она рассказала «Фонтанке», что ее вынудили это сделать из-за жалоб родителей учеников.

В свободное от работы время Ольга вела блог, в котором рассказывала о здоровых отношениях со своим телом. Аккаунт был помечен маркировкой 18+, кроме того, учительница установила в нем соответствующие возрастные фильтры для подписчиков.

Руководство школы, узнав от родителей учеников об увлечении Ольги, посчитало, что педагогу «не подобает вести такую деятельность». Ее поставили перед выбором: либо она работает в школе, либо продолжает заниматься секспросветом. Она выбрала второе.

Ольгу расстроил скандал, который случился в школе из-за ее блога. Педагог подчеркнула, что в свободное время имеет право заниматься чем хочет. Поднятая в блоге тема касалась только взрослых и помогала предотвращать насилие, пояснила учительница.

После подачи заявления об увольнении она закрыла аккаунт, который вела в течение полутора лет. В школе при консерватории она начала работать с сентября, к ее работе раньше претензий не возникало.

Ранее в поселке Горный Красноярского края учительнице английского языка пришлось удалить аккаунт в TikTok после жалобы родителей школьников. Преподаватель выкладывала в соцсеть юмористические видео о работе учителя. По ее словам, аккаунт она завела в качестве эксперимента. Однако матери одного из учеников ее задумка не понравилась.

