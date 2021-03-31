Российская учительница поставила оценку на лбу первоклассницы

В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы. Об этом сообщает портал ProUfu.

Инцидент произошел в одной из школ города Кумертау. Девочка разговаривала на уроке с одноклассниками, и педагог решила проучить ее, поставив «неуд» в альбом для рисования. После того, как первоклашка ответила, что у нее нет альбома, женщина решила «проявить фантазию» и нарисовала оценку ручкой на лице девочки.

Директор школы подтвердила факт случившегося и заявила о готовности встретиться с родителями девочки. По информации портала, провинившегося учителя, вероятнее всего, ждет увольнение.