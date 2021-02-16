На дернувшую ученика за ухо российскую учительницу завели уголовное дело

В Бурятии возбудили уголовное дело против учительницы одной из школ, которая дернула ребенка за ухо во время урока. Об этом сообщает сайте регионального управления Следственного комитета.

Так, инцидент произошел в селе Петропавловка 8 февраля. 10-летний мальчик не расслышал задание, из-за чего не приступил к его выполнению, пишет «Комсомольская правда». В наказание учительница взяла его за ухо и дернула.

Впоследствии оказалось, что ребенок недавно перенес операции на ухе, и действия педагога могли повлечь за собой необратимые последствия. Мальчик вновь обратился в больницу с болями.

Директор школы Баир Ринчино утверждает, что учительница взяла ученика за ухо в эмоциональном порыве, однако почти сразу вспомнила о перенесенных им операциях. После этого женщина извинилась перед ребенком и всем классом. «Затем она повела ребенка в медпункт. Там повреждений не нашли. (...) Через несколько дней в соцсетях мы узнали, что ухо чуть ли не порвано», — рассказал свою версию событий директор.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На женщину завели дело за нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ущерб, причиненный здоровью ребенка, оценят на экспертизе.