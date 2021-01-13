Лжеамериканец обманул российскую учительницу на полмиллиона рублей

В Москве задержан уроженец Перу, который обманул российскую учительницу на полмиллиона рублей. Об этом в среду, 13 января, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, 32-летняя москвичка познакомилась в социальных сетях, как она думала, с американцем по имени Том Джонсон, который рассказал ей, что является главой крупной компании в Майами. Согласно легенде афериста, он жил в Москве последние несколько лет, но вернулся на родину из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Мошенник рассказал девушке, что влюбился в нее и предложил пожениться.

Он прислал ей анкету, необходимую для регистрации брака в США, которую необходимо заполнить. После того как девушка все сделала, лжеамериканец сообщил, что покупает для них квартиру в «Москва-Сити» за 60 миллионов рублей и попросил девушку лишь оплатить услуги риелтора, которые стоили 500 тысяч рублей.

Когда потерпевшая сделала перевод, лжеамериканец, чтобы подтвердить свою легенду, прислал ей фотографию, как он сказал, своего билета на самолет из Майами в Москву. Потерпевшая выяснила, что такого билета на самом деле не существует, обратилась в полицию и в результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее 13 января сообщалось, что в Дагестане задержан мошенник, представившийся генералом и обманувший россиянку на один миллион рублей.