Лжегенерал ФСБ пообещал за взятку сделать военного чекистом

Лжегенерал ФСБ задержан в Саратове по подозрению в обмане военнослужащего‍. Об этом в четверг, 9 ноября, в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили РИА Новости.

По данным ведомства, 58-летний житель Саратова Сергей Буйновский представлялся генерал-лейтенантом ФСБ и за вознаграждение в размере 270 тысяч рублей предложил своему знакомому-военнослужащему помочь трудоустроиться в одно из региональных управлений ФСБ.

Подозреваемый упоминал о тесных связях с руководством центрального аппарата органов безопасности и страны, а для убедительности имитировал перед потерпевшим телефонный разговор с начальником территориального управления ФСБ, в ходе которого якобы был решен вопрос перевода военнослужащего, отметили в ФСБ.

«По заверениям фигуранта уголовного дела, основная часть суммы якобы предназначалась руководителю органа безопасности за положительное решение вопроса. Установлено, что мошенник действовал самостоятельно, контактов с сотрудниками ФСБ России не имел. (...) Гражданин был задержан (...) с поличным при получении денежных средств», — сообщает пресс-служба.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Подозреваемый признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В региональном управлении ФСБ добавляют, что в нынешнем году это третье уголовное дело по факту мошенничества с участием лжесотрудников ФСБ в Саратовской области, заявляющих о возможности содействия в решении вопросов с ведомством коррупционным путем.