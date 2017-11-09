Силовые структуры
 

Лжегенерал ФСБ пообещал за взятку сделать военного чекистом

Перейти в «Мою Ленту»

Лжегенерал ФСБ задержан в Саратове по подозрению в обмане военнослужащего‍. Об этом в четверг, 9 ноября, в пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили РИА Новости.

По данным ведомства, 58-летний житель Саратова Сергей Буйновский представлялся генерал-лейтенантом ФСБ и за вознаграждение в размере 270 тысяч рублей предложил своему знакомому-военнослужащему помочь трудоустроиться в одно из региональных управлений ФСБ.

Подозреваемый упоминал о тесных связях с руководством центрального аппарата органов безопасности и страны, а для убедительности имитировал перед потерпевшим телефонный разговор с начальником территориального управления ФСБ, в ходе которого якобы был решен вопрос перевода военнослужащего, отметили в ФСБ.

«По заверениям фигуранта уголовного дела, основная часть суммы якобы предназначалась руководителю органа безопасности за положительное решение вопроса. Установлено, что мошенник действовал самостоятельно, контактов с сотрудниками ФСБ России не имел. (...) Гражданин был задержан (...) с поличным при получении денежных средств», — сообщает пресс-служба.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Подозреваемый признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В региональном управлении ФСБ добавляют, что в нынешнем году это третье уголовное дело по факту мошенничества с участием лжесотрудников ФСБ в Саратовской области, заявляющих о возможности содействия в решении вопросов с ведомством коррупционным путем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший замглавы МЧС осужден за фиктивное трудоустройство своей жены
Бывший судья Арбитражного суда Москвы и адвокат оказались под следствием
СК получил согласие на возбуждение дела против московского судьи
Последние новости
В ДНР вслед за ЛНР рассказали о возможности возвращения в состав Украины
Опубликовано видео с места обрушения высотки в Ижевске
Жену Овечкина затравили из-за Бузовой
Трампа заподозрили в неумении читать
В Ижевске частично обрушилась девятиэтажка  
Мэр Москвы запустил собственный сайт  
Россия получит новый «Шквал»
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня

С большой дхармой

Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
15:27 8 ноября

Гостей из безвизовых стран в России сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев

15:33Сегодня

В Красноярске понарошку похитили и сожгли бизнесмена

11:08 8 ноября

В суд по делу Улюкаева принесли коробку с двумя миллионами долларов

Силовые структуры00:08 3 ноября

«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»

Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
13:44Сегодня

Суд арестовал квартиру и машину режиссера Серебренникова

14:56Сегодня

Банковский клерк из Кемерова прятал гашиш в тайниках и попался полиции

18:20 6 ноября

Избитый отчимом пятилетний мальчик умер в больнице Апатитов

Силовые структуры00:04 8 ноября
Илья Асеев

Погасил всех

Стрелок, убивший пятерых байкеров из-за чужой девушки, напугал даже следователей
11:28Сегодня

В Крыму уволенный бармен украл из кафе полмиллиона рублей и успел их потратить

11:46Сегодня

Руководителей полковника Захарченко уволили из МВД

08:27Сегодня

«Белый маг» осужден за изнасилование 13-летней девочки

Россия
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Обманутые работодателем вахтовики два месяца жили в глухой тайге без денег
Покусавшего женщину курганца тайно вывезли в Москву ради ток-шоу
Россиянин застрелил сына за претензии к воспитанию дочери
На Алтае в аварии погибли четверо вернувшихся из Сирии военных
Все материалы
Мир
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Трампа заподозрили в неумении читать
США отказались подтвердить встречу Трампа и Путина
В Ираке задержали более 500 россиянок из-за связей с ИГ
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Все материалы
Бывший СССР
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
В ДНР вслед за ЛНР рассказали о возможности возвращения в состав Украины
Бросившая пить бабушка сожгла в печи новорожденную внучку
Командир «Азова» назвал способ захвата Украиной Донбасса
В сети появилось видео обстрела склада боеприпасов в Донбассе
Все материалы
Экономика
Мухаммад бен Салман Аль СаудКровь и песок
Саудовские принцы рабским трудом построят в пустыне рай за 500 миллиардов
Белоруссии предложили ускориться
Испуганные саудовские миллиардеры захотели вывести капиталы из страны
«Северный поток-2» оказался под угрозой из-за датских морей
В России отменят сберкнижки
Капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов
Под Петербургом исчез газопровод стоимостью почти 2 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Концы в воду: главный борец с картелями Крыма найден мертвым
Смерть чиновника связали с зачисткой ФСБ
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Красноярске понарошку похитили и сожгли бизнесмена
Суд арестовал квартиру и машину режиссера Серебренникова
Банковский клерк из Кемерова прятал гашиш в тайниках и попался полиции
В Крыму уволенный бармен украл из кафе полмиллиона рублей и успел их потратить
Все материалы
Наука и техника
Свергали царя, пошумели не зря
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»
Почему Крым стал злейшим врагом России
Вышедший из-под контроля конфетный дрон напал на японцев
Пентагону разрешили создать оружие против России
Назван простой способ предотвратить рак груди
В МГУ нашли марсиан
Все материалы
Спорт
В обойме: с Поветкина сняли все обвинения
Русский Витязь готов крушить и жаждет реванша над Кличко
Бесформенная масса
Красивые футболки не помогают сборной России играть лучше
Россию лишили еще двух медалей Олимпиады в Сочи
Жену Овечкина затравили из-за Бузовой
Промоутер Поветкина пожаловался на враждебные к русским суды США
Дзагоев раскритиковал чемпионат России за антифутбол
Капитан «Реала» пригласил в клуб Неймара
Все материалы
Культура
«Актеры — не массажеры для режиссерского эго»
Кто заставил Ричарда Гира часами болтать с женщинами
Arca«Кажется, меня только что изнасиловали»
Дутые презервативы, гей-прайд и барыга-философ на самом дерзком фестивале Европы
Вместо Страшного суда
Почему прошлое возбуждает вражду и ведет в окопы
Умерла «девушка Бонда»
Полански обвинили еще в пяти случаях совращения несовершеннолетних девочек
Актер из «Неудержимых» заявил в полицию о побывавшем в руке продюсера пенисе
Чарли Шина обвинили в сексе с 13-летним мальчиком на съемках фильма
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Искусство без регистрации и SMS
Зашифрованная бомба и дистанционный секс стали сетевыми экспонатами
В сети отыскали рекламу интернета из прошлого века
Молодую мать раскритиковали за опасное вождение в прямом эфире
В сети раскрыли грязные секреты сотрудников общепита
В США предложили запретить «российский государственный контент» в телесетях
Все материалы
Ценности
Белое мясо
Российские модели в Китае торгуют наркотиками и умирают от истощения
Голубого медведя Louis Vuitton в футболке Supreme продадут ради детей
Автор портрета Елизаветы II снял рекламу духов с целующимися лесбиянками
Названы лучшие часы года
Сара Джессика Паркер создала духи из атмосферы России
Французы создали бронзовый кинжал-стилет для фанатов Агаты Кристи
Cartier показал новые прозрачные часы с одной стрелкой за 63 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
В Домодедово появился ловец чемоданов
Бывший банкир прошел пешком вдоль Волги
Руанда вышла в лидеры мирового туризма
Российский селянин ужаснулся грязи в Стокгольме
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Сорвавший рекордный джекпот россиянин забыл забрать куш
Обезьяна-наркоман выпила бензин у торговцев в Индии
Британские депутаты массово домогались работницы бара
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Все материалы
Самые угоняемые автомобили США
Десять любимых машин американских угонщиков (там много «японцев»)
Тест: угадай машину из фильма
Тачка из Бумера, машина Ипполита и Черепашек-нинздя: на чем ездили герои кино
Работа для «робопопа» и мартышек
6 самых странных способов проверки качества автомобилей
Спортивный дом на колесах с эмблемой Toyota
Забытые концепт-кары: самый необычный дом на колесах Toyota RV-2
Французы представили план возвращения Opel к прибыли
Российский авторынок продолжил расти восьмой месяц подряд
5000-сильный арабский гиперкар приблизили к производству
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы