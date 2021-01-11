Россиянок задержали за миллионную аферу с финансовой пирамидой

В Кабардино-Балкарии задержали четырех россиянок, которых подозревают в афере на 120 миллионов рублей с помощью финансовой пирамиды. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») и части 2 статьи 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств») УК РФ.

Как уточняет издание «Комсомольская правда», с лета 2020 года четыре местные жительницы в возрасте от 28 до 34 лет призывали граждан вкладывать деньги в инвестиционный проект по закупке медицинского оборудования под 60 процентов в месяц, однако обещанные средства вкладчики так и не получили.

Жертвами мошенничества стали как минимум 600 жителей республики.

Подозреваемые арестованы.