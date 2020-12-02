Центробанк назвал «тренд года» в обмане инвестирующих россиян. О росте числа финансовых пирамид в интернете с начала года рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Чаще всего мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдо-криптовалюты, а также в якобы успешный или растущий бизнес.

«Самый заметный тренд этого года — активизация финансовых пирамид в интернете. Доля интернет-проектов и компаний, позиционирующих себя как зарубежные, составила за 9 месяцев этого года почти 46 процентов. По сравнению с таким же периодом прошлого года, количество таких схем выросло на 10 процентов. Такой тренд объясняется, прежде всего, ограничениями, связанными с пандемией», — уточняется в сообщении регулятора.

Также ЦБ предупредил, что мошенники зачастую используют для рекламы своих предложений соцсети, а также могут маскироваться под онлайн-игры. Большая часть финансовых пирамид — 25 процентов — была ориентирована на инвестиции в псевдо-криптовалюты. Помимо этого, потенциальных клиентов заманивают, предлагая вложения в якобы успешные или растущие бизнес-проекты, «способные приносить большую доходность».

Ранее сообщалось, что Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль, а цифровая валюта будет обязательством ЦБ. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью газете «Известия». Банки и другие финансовые посредники смогут создавать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем.