Россиян предупредили о дефиците игрушек

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предупредила, что россияне в канун Нового года могут столкнуться с дефицитом импортных игрушек. Об этом говорится в письме, направленном в Федеральную таможенную службу (ФТС), пишут «Известия».

Из-за пандемии коронавируса импортеры по всему миру столкнулись с серьезными логистическими проблемами и ограничениями. Как пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина, дефицит игрушек может возникнуть из-за того, что импортеры не успели ввести в Россию необходимый объем товара. Обычно на складах необходимый предновогодний запас уже есть в сентябре. Однако в этом году его не сформировали.

На ситуацию также повлияли простой заводов и ограничения на сообщения между странами. В результате импортеры не смогли начать подготовку вовремя, крупные партии ввозят лишь сейчас. Кроме того, они тратят дополнительное время на прохождение таможенных процедур.

По мнению директора Института стратегического анализа Игоря Николаева, если перебои с поставками игрушек все же возникнут, ситуацию компенсирует низкий спрос на них из-за коронавирусных ограничений. «Уже в октябре-ноябре трафик в торговых сетях и магазинах снизился. В декабре ситуация вряд ли изменится, мы уже находимся в условиях сниженной покупательной способности», — пояснил он.

В пресс-службе ФТС изданию сообщили, что сейчас нет проблемных вопросов, связанных с ввозом и декларированием детских товаров Кроме того, ведомство в ближайшие пару лет намерено развивать взаимодействие сторон исключительно в электронном виде, модернизируя свои сервисы, что ускорит таможенные операции. Сейчас же работа сторон проходит в режиме, близком к реальному времени, добавили в службе.

Ранее дилеры заявили о дефиците популярных автомобилей в стране. Они уверены, что ситуация не улучшится до середины 2021 года. Цены на легковые машины взлетели в среднем на 12 процентов с января по сентябрь 2020 года.