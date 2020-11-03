Россиян предупредили о дефиците шин

Опрошенные РБК производители и дистрибьюторы автомобильных шин предупредили россиян об их возможном дефиците на рынке. К нему могут привести вступившие с 1 ноября в силу правила об обязательной маркировке.

В соответствии с новыми правилами, продажа шин возможна только при условии нанесения специальной маркировки, состоящей из 75 букв и цифр. Требование относится как к произведенной в России, так и к импортированной продукции. Немаркированные шины могут быть конфискованы, а продавцам назначен штраф.

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Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что многие производители и продавцы не готовы наносить маркировку на всю продукцию из-за отсутствия необходимой IT-инфраструктуры. Причиной такого положения они называют пандемию коронавируса.

Доля компаний, не готовых соблюдать новые требования закона, по некоторым оценкам, достигает 70 процентов. Из-за этого на рынке может сложиться дефицит шин, соответствующих всем требованиям для продажи.

Собеседники агентства называют ситуацию особенно рискованной из-за начавшего в России сезона замены летних шин на зимние.