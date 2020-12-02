Автоконцерн раздаст сотрудникам по тысяче евро за работу из дома

Немецкий автоконцерн Daimler раздаст сотрудникам по тысяче евро за работу из дома в качестве компенсации из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Reuters, так фирма стремится компенсировать сотрудникам личные и экономические неудобства.

Планируется, что бонус получат около 160 тысяч сотрудников Daimler в Германии. «Из-за коронавируса 2020 год был особенно сложным. В это необычное время компания всегда могла рассчитывать на гибкость и готовность наших сотрудников», — признали в компании.

В конце ноября о выплате надбавок объявил Amazon: за работу в декабре ретейлер готов выплатить сотрудникам бонусы на общую сумму в 500 миллионов долларов. Уточняется, что сотрудники, работающие полный день получат по 300 долларов, а неполный — по 150 долларов. Бонусы получат работники складов и водители-курьеры, а что касается внештатных водителей, то им дадут по 100 долларов, но только при условии, что они проработают в декабре не менее 20 часов.