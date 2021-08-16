Россия
 
Последние новости
Ветераны стран НАТО возмутились захватом Кабула «Талибаном»
Германия провалилась в борьбе с изменением климата
США предложили разместить просителей американской визы на своих военных базах
Украинского телеведущего раскритиковали за ужин с Киркоровым
Ученые нашли способ прокормить растущее население Земли
Таджикистан принял два афганских самолета
В России появился еще один генерал армии
Девушку с неизлечимой болезнью оскорбили в салоне из-за внешнего вида рук
Задержанная в Москве блогерша рассказала подробности инцидента 
Новости партнеров
Прослушать новость

Российской учительнице пригрозили прокуратурой из-за видео в TikTok

Российский преподаватель удалила аккаунт в TikTok из-за возмущений родителей учеников
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

В поселке Горный Красноярского края учительнице английского языка пришлось удалить аккаунт в TikTok после жалоб родителей школьников. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Преподаватель выкладывала в соцсеть юмористические видео о работе учителя. По ее словам, аккаунт она завела в качестве эксперимента. Однако матери одного из учеников эта инициатива не понравилась.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

«Недавно мне позвонила директор школы и сказала, что мама одного из учеников грозится заявить в прокуратуру из-за моей якобы некомпетентности», — рассказала учительница. По ее словам, родительница считает, что она записывала ролики вместо учебного процесса. Кроме того, женщину возмутило, что педагог публиковала ролики с ребенком без согласия родителей.

Учительница английского языка отметила, что начальство школы не грозило ей увольнением, а директор даже предложила создать кружок видеомонтажа. Решение об удалении аккаунта из социальной сети преподаватель приняла самостоятельно.

Ранее ученик третьего класса школы в Таганроге вышел к доске со словами «сейчас будем трахать училку» и продолжил матом оскорблять педагога. Также третьеклассник замахнулся в сторону учительницы ногой. Мать ребенка считает, что преподаватель сама виновата в произошедшем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры
Российская учительница одолжила миллион рублей у родителей учеников и исчезла
Учительница московской школы опровергла угрозы увольнения после вопроса Путину