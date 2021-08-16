Российской учительнице пригрозили прокуратурой из-за видео в TikTok

В поселке Горный Красноярского края учительнице английского языка пришлось удалить аккаунт в TikTok после жалоб родителей школьников. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Преподаватель выкладывала в соцсеть юмористические видео о работе учителя. По ее словам, аккаунт она завела в качестве эксперимента. Однако матери одного из учеников эта инициатива не понравилась.

«Недавно мне позвонила директор школы и сказала, что мама одного из учеников грозится заявить в прокуратуру из-за моей якобы некомпетентности», — рассказала учительница. По ее словам, родительница считает, что она записывала ролики вместо учебного процесса. Кроме того, женщину возмутило, что педагог публиковала ролики с ребенком без согласия родителей.

Учительница английского языка отметила, что начальство школы не грозило ей увольнением, а директор даже предложила создать кружок видеомонтажа. Решение об удалении аккаунта из социальной сети преподаватель приняла самостоятельно.

Ранее ученик третьего класса школы в Таганроге вышел к доске со словами «сейчас будем трахать училку» и продолжил матом оскорблять педагога. Также третьеклассник замахнулся в сторону учительницы ногой. Мать ребенка считает, что преподаватель сама виновата в произошедшем.