Российская учительница заняла миллион рублей у родителей детей и исчезла

Российская учительница заняла у родителей учеников более одного миллиона рублей, после чего уволилась и исчезла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елена Котова была классным руководителем и педагогом в начальной школе на северо-западе Москвы. Учителя любили дети, и руководство учебного заведения хорошо отзывалось о женщины.

Однако у российской учительницы был проблемы с финансами, о чем она заявила родителям детей. Женщина попросила у родителей занять денег на ипотеку, кредиты и другие траты. В общей сложности ей одолжили более миллиона рублей.

После этого Котова ушла с работы по собственному желанию. При этом на просьбы вернуть деньги говорит, что их нет. Сейчас родители школьников намерены писать заявление в полицию.

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