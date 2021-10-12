Родители заступились за уволенную из-за блога о секспросвете учительницу

Родители учеников школы при Консерватории имени Римского-Корсакова заступились за учительницу, уволенную за блог о секспросвете. Об этом пишет «Газета.ру».

Мать двух школьниц рассказала изданию, что многие не поддерживают решение об увольнении учительницы биологии Ольги Щеголевой, а современные и здравомыслящие полагают, что учителя необходимо вернуть. «Дети с удовольствием ходили на ее уроки, а ее блог в Instagram — ее личное дело», — сказала она.

Женщина добавила, что в блоге учительницы все объяснялось так, «как ни один родитель бы не смог объяснить». Она объяснила, что некоторым родителям не понравилось, что «преподавательница рассказывает про анатомию тела, сексуальную жизнь и прочее».

Об инциденте сообщалось ранее 11 октября. Учительница объяснила, что вела блог в свободное от работы время, и рассказывала о здоровых отношениях со своим телом. Аккаунт был помечен маркировкой 18+, кроме того, учительница установила в нем соответствующие возрастные фильтры для подписчиков.

Руководство школы, узнав от родителей учеников об увлечении Ольги, посчитало, что педагогу «не подобает вести такую деятельность». Ее поставили перед выбором: либо она работает в школе, либо продолжает заниматься секспросветом. Она выбрала второе.