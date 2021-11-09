Инфекционист Минздрава оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Инфекционист Чуланов заявил, что оценить эффект нерабочих дней в России можно будет позже

Оценить эффект нерабочих дней, которые длились в России с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах были продлены, на ситуацию с коронавирусом можно будет в дальнейшем. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов. Его слова приводит РИА Новости.

Инфекционист отметил, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной. Что касается нерабочих дней, то их действие на пандемию коронавируса будет отсроченным.

«Конечно, эффект мы в данный момент, сразу, непосредственно по окончании (нерабочих дней — прим. «Ленты. ру») увидеть не можем, это будет несколько отсрочено», — заявил Чуланов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 процентов, а на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1 процента. Это говорит о замедлении эпидпроцесса по результатам нерабочих дней.