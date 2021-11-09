Попова оценила влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Нерабочая неделя продемонстрировала значительное снижение темпов прироста случаев COVID-19. Так ее влияние на ситуацию с коронавирусом оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

По ее словам, четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 процентов, а на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1 процента, что говорит о замедлении эпидпроцесса по результатам нерабочих дней.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России продолжается рост заболеваемости COVID-19 среди граждан старше 60 лет. Вместе с тем, по ее утверждению, среди подростков и детей идет снижение заболеваемости, а среди горожан от 18 до 49 лет рост заболеваемости остановился.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России увеличились почти в четыре-пять раз. Кроме того, министр рассказал о поставках дополнительных объемов «Спутника Лайт» — они начались с 8 ноября.