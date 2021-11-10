Названы ускоряющие выздоровление от коронавируса продукты

В рацион людей, лечащихся от коронавируса, должны быть включены продукты, богатые цинком, заявила диетолог-нутрициолог Лера Лавски, пишет РИА Новости.

Цинк нужен для формирования Т-клеточного иммунитета. Медики включили микроэлемент в протоколы лечения COVID-19, так как он ускоряет выздоровление пациентов. Лавски напомнила, что цинк содержится в продуктах животного происхождения, поэтому в меню зараженного должны быть мясо, печень, рыба и морепродукты (устрицы, моллюски и сельдь).

Из растительной пищи надо употреблять бурый рис, шпинат, овес, зародыши пшеницы. Кроме того, полезны морковь, горох, лук и почти все орехи.

Диетолог назвала способ, по которому без анализов можно выявить дефицит цинка в организме. В таком случае почти всегда человек имеет высыпания на коже. «Шелушения или воспаления, язвочки, дерматиты. Псориаз, долгое заживление ран», — перечислила Лавски признаки нехватки микроэлемента.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, что животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей рациона во время пандемии.