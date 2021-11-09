Врач назвала способные противостоять COVID-19 продукты

Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Российской газетой» сообщила, что животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания во время пандемии коронавирусной инфекции.

Врач отметила, что богатые ими продукты могут обеспечить противовоспалительную защиту. В частности, животные и нерафинированные растительные жиры способны противостоять распространению вируса, отметила специалист. Специалист порекомендовала включить в рацион масло гхи — его следует употреблять по 1,5-2 чайные ложки в день.

Также Королева подчеркнула, что куриное или перепелиное яйцо на завтрак является хорошим источником жирорастворимых витаминов A, D и E. В первой половине дня врач также посоветовала съедать кусочек сала, а в течение дня — орехи и семена.

По словам специалиста, во время пандемии коронавируса также следует употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.

Ранее нутрициолог Ксения Черная рассказала о полезных продуктах, которые помогут переболевшим коронавирусом восстановиться после болезни. По словам специалиста, переболевшим COVID-19 необходимо употреблять продукты, в которых содержатся витамин А и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют восстановлению клеток после вирусного заболевания. Речь идет о печени трески, жирной рыбе, яйцах, субпродуктах, а также оливковом, льняном и конопляном маслах.