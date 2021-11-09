Раскрыта польза цикория

Врач-диетолог Ирина Рыль сообщила, что регулярное употребление цикория может помочь снизить уровень сахара в крови, а также улучшить состояние кишечника. Ее слова приводит РИА Новости.

«Польза цикория несомненна. Он содержит в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры», — сказала она.

По словам специалиста, не стоит применять цикорий одновременно с антибиотиком, так как онможет снизить эффективность препарата. Кроме этого, противопоказанием для регулярного употребления цикория являются заболевания вен.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупредила о вреде горячего чая при простуде. При употреблении горячих жидкостей создаются дополнительные условия для поддержания высокой температуры тела, объяснила она.

