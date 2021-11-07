Врач раскрыла уникальные свойства помидоров

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова раскрыла уникальные свойства томатов, которые стимулируют иммунитет. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам специалистки, помидоры являются источником ликопина — антиоксиданта, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действием. Он защищает организм от веществ, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания.

«Также помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин — это провитамин А, он важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения», — уточнила Круглова. Она также добавила, что ликопин в помидорах сохраняется и после термической обработки, а в томатной пасте его больше, чем в свежих овощах.

Поскольку помидоры — это низкокалорийный продукт, их можно включать в рацион людей, имеющих лишний вес, ожирение, а также сахарный диабет второго типа. Однако данный овощ следует исключить в стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, гастродуоденита и язвенной болезни, пока не начнется длительная ремиссия. Может быть также индивидуальная непереносимость помидоров, напомнила врач.

Наконец, Круглова посоветовала отдавать предпочтение томатам, которые имеют насыщенный цвет, аромат и выращены в южных регионах.

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