Врач назвал опасные для кишечника продукты

Немецкий врач Томас Фрилинг назвал опасные для кишечника продукты. Об этом пишет Focus.

По слова специалиста, вредным для кишечника считается сахар. Он объяснил, что в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий.

Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия. «Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю», — сказал он.

Кроме того, Фрилинг напомнил о «плохих» жирах, которые содержатся, в том числе, в майонезе, маргарине и свином сале.

Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты.

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