Диетологи назвали простые способы укрепить иммунитет в холода

Eat This, Not That!: овощи, травы и натуральные специи помогают укрепить иммунитет

Американские диетологи назвали простые способы укрепить иммунитет в холодное время года с помощью продуктов и напитков. Об этом сообщает Eat This, Not That!

«Сбалансированное питание с акцентом на умеренность и разнообразие — ключ к успеху. Включение в рацион фруктов, овощей, цельного зерна, полезных жиров, трав и специй обеспечивает организм питательными веществами, необходимыми для борьбы с воспалительными процессами», — сказала диетолог Кристен Карли.

Карли посоветовала использовать больше фруктов, овощей, трав, натуральных специй и сока цитрусовых для приготовления блюд: эти продукты увеличат концентрацию фитохимических веществ, помогающих бороться с воспалениями, и в то же время усилят вкус без соли.

Врач-диетолог Кит-Томас Айооб рекомендует регулярно пить зеленый чай, поскольку он богат антиоксидантами и катехинами, подавляющими способность вирусов гриппа и ОРВИ проникать в клетки организма. Айооб также предлагает съедать немного темного шоколада (в составе должно быть не менее 70 процентов какао бобов). Противовоспалительное действие шоколада объясняется содержанием флаванолов, которые положительно влияют на эластичность стенок кровеносных сосудов и способствуют нормализации кровообращения.

Грецкие орехи также помогают укрепить иммунитет, сказала диетолог Эми Горин. Они богаты жирами, витаминами и минералами и защищают нервную систему от перенапряжения и улучшают кровообращение. К удовольствию многих, отметила Горин, кофе тоже можно добавить в список укрепляющих иммунитет продуктов, потому что он богат антиоксидантами. Увлекаться этим напитком специалист не советует, но употребление в разумных количествах пойдет на пользу.

«Куркумин, который придает куркуме яркий цвет и вкус, также известен своим противовоспалительным действием на организм», — отметила диетолог Анжела Хоули. Она рекомендует приобретать для приготовления пищи настоящую индийскую куркуму, а для добавок искать такую, в которой как можно меньше дополнительных ингредиентов.

Член экспертного совета Eat This, Not That! Лорен Манакер завершила список полезных продуктов натуральным апельсиновым соком. По ее словам, один стакан свежевыжатого апельсинового сока на завтрак поможет в борьбе с воспалительными процессами в организме.

Ранее сообщалось, что заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин заявил, что массаж помогает укрепить иммунитет. По словам медика, существует около пятидесяти видов массажа, каждый из которых применяется для определенных целей.