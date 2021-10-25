Диетолог назвала главную ошибку в приготовлении яиц

Диетолог Нмами Агарвал посоветовала есть белки и желтки для получения пользы от яиц

Диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) раскрыла способ приготовления яиц, который обеспечит усвоение максимальной пользы от этого продукта, пишет The Times of India.

Она назвала главную ошибку в приготовлении яиц: люди, употребляющие только белки, поступают неправильно. Большинство питательных веществ содержится именно там, уточнила она. Диетолог советует готовить и есть яйца целиком, это обеспечит идеальный баланс белка, жира, калорий, позволит получить удовлетворение, пользу от приема пищи.

В куриных яйцах содержатся витамины А, В5, В12, В2, а также фосфор и селен. Они способны повысить в организме уровень хорошего холестерина. Диетолог напомнила, что липопротеин высокой плотности значительно снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

В одном яйце есть четверть дневной потребности человека в холине, необходимого для правильной работы сердца, мозга, развития памяти и хорошего настроения.

Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что самым правильным способом приготовления яиц является варка.