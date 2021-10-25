Диетолог назвала главную ошибку в приготовлении яиц

Диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) раскрыла способ приготовления яиц, который обеспечит усвоение максимальной пользы от этого продукта, пишет The Times of India.
Она назвала главную ошибку в приготовлении яиц: люди, употребляющие только белки, поступают неправильно. Большинство питательных веществ содержится именно там, уточнила она. Диетолог советует готовить и есть яйца целиком, это обеспечит идеальный баланс белка, жира, калорий, позволит получить удовлетворение, пользу от приема пищи.
В куриных яйцах содержатся витамины А, В5, В12, В2, а также фосфор и селен. Они способны повысить в организме уровень хорошего холестерина. Диетолог напомнила, что липопротеин высокой плотности значительно снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.
В одном яйце есть четверть дневной потребности человека в холине, необходимого для правильной работы сердца, мозга, развития памяти и хорошего настроения.
Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что самым правильным способом приготовления яиц является варка.