Врач назвал укрепляющие иммунитет виды массажа

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин заявил, что массаж помогает укрепить иммунитет. В интервью радио Sputnik специалист назвал виды процедур, которые улучшают состояние организма.

По словам медика, существует около пятидесяти видов массажа, каждый из которых применяется для определенных целей. Так, после процедуры должны увеличиваться жизненная емкость легких и сатурация — уровень кислорода в крови.

«Тонизирующий или, например, гармонизирующий массаж, безусловно, стимулируют иммунитет за счет того, что происходит активный лимфодренаж, улучшается кровообращение, венозный отток и артериальный приток, это полезно», — подчеркнул Кабычкин.

Однако курс массажа должен назначать специалист, предварительно ознакомившись с анализом крови пациента и его жалобами. Именно врач должен руководить процессом и решать, не принесет ли процедура вред. При некоторых заболеваниях массаж не является эффективным средством: например, при сердечной или почечной недостаточности. Кроме того, существуют и противопоказания к процедуре.

«Абсолютные противопоказания для проведения массажа — это злокачественные, доброкачественные новообразования, воспалительные процессы, происходящие в организме, повышенная температура тела», — заключил врач.

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