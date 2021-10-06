Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета

Диетолог Наталья Сычева предупредила о том, что семечки могут быть опасны для иммунитета. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, семечки часто используют для перекуса, однако данный продукт не всегда полезен для организма. Эксперт отмечает, что употребление подсолнечных семечек следует ограничивать, так в них достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, которой и так достаточно в повседневном рационе современного человека, а кислоты омега-3 — мало. Нарушение соотношения жирных кислот может негативно повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме, добавила она.

Сычева также объяснила, что употребление тыквенных семечек, напротив, может благотворно сказаться на нервной системе человека, так как в них содержится много магния.

Ранее врач-эндокринолог Владислав Бондаренко рассказал, что для получения витамина Е нужно есть продукты с высоким содержанием токоферола. По его словам, суточная норма витамина Е для взрослого человека — 10–15 миллиграммов. Употреблять витамин можно в виде капсул, купив в аптеке, либо в составе продуктов питания. «Картофель, морковь, шпинат, свекла, тыква и капуста», — перечислил специалист богатые на витамин Е овощи. Кроме того, он посоветовал есть ягоды облепихи, черешню, рябину, калину. В плодах шиповника есть нерафинированные растительные масла. Витамин Е можно найти в орехах и проросшей пшенице, болгарском перце и семечках.

