Раскрыты продукты с высоким содержанием витамина Е

Врач-эндокринолог Бондаренко посоветовал для получения витамина Е есть капусту и тыкву

Для получения витамина Е нужно есть продукты с высоким содержанием токоферола, раскрыл врач-эндокринолог Владислав Бондаренко, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, суточная норма витамина Е для взрослого человека — 10–15 миллиграммов. Употреблять витамин можно в виде капсул, купив в аптеке, либо в составе продуктов питания. «Картофель, морковь, шпинат, свекла, тыква и капуста», — перечислил специалист богатые на витамин Е овощи. Кроме того, он посоветовал есть ягоды облепихи, черешню, рябину, калину. В плодах шиповника есть нерафинированные растительные масла. Витамин Е можно найти в орехах и проросшей пшенице, болгарском перце и семечках.

Врач рекомендовал покупать витамин в аптеке только по назначению врача. В больших дозах витамин может стать опасным.

Ранее турецкий врач отделения внутренних болезней Джума Эмироглу (Cuma Emiroglu) сообщил, что при смене времен года необходимо употреблять продукты, содержащие витамин B12.