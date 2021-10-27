Диетолог рассказала о полезной для сосудов и кишечника закуске

Правильно приготовленный попкорн является суперфудом для организма, который способствует улучшению состояния кожи и помогает снижать риск возникновения проблем с пищеварением. Об этом рассказала РИА Новости нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина.

Речь идет о домашнем попкорне, приготовленном без добавления сахара и ароматизаторов. По словам эксперта, воздушная кукуруза, используемая для приготовления данной закуски, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Медик подчеркнула, что все эти элементы способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, а также помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом Цапкина предупредила, что сладкий попкорн, приготовленный в масле, резко повышает уровень холестерина. Кроме того, небольшое ведерко подобного лакомства содержит примерно 600 килокалорий. В свою очередь, соленый попкорн нарушает водный баланс в организме и провоцирует появление отеков и целлюлита. А вкусовые добавки могут вызвать различные заболевания желудочно-кишечного тракта, добавила она.

Ранее Цапкина призвала россиян есть яйца и сливочное масло для идеального завтрака. Медик объяснила, что в яйцах содержится более 40 витаминов: большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, которые нужны для поддержания здоровья. Среди них — магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и другие.