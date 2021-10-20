Названы продукты для идеального завтрака

Диетолог Цапкина призвала россиян есть яйца и сливочное масло для идеального завтрака

Диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина объяснила, какие продукты могут стать частью идеального завтрака. Она призвала россиян есть по утрам яйца и сливочное масло, сообщает РИА Новости.

Цапкина назвала продуктами для лучшего завтрака яйца и сливочное масло. Медик объяснила, что в яйцах содержится более 40 витаминов: большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, которые нужны для поддержания здоровья. Среди них — магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и другие.

«В 100 граммах яйца содержится 11-13 грамм протеина. Как мы знаем, белок жизненно необходим нашему организму в качестве строительного материала и переноса питательных веществ до клетки», — подчеркнула эксперт.

Натуральное сливочное масло является суперфудом для организма, отметила Цапкина. В содержатся жирорастворимые витамины А, D, Е и К и жирные кислоты.

«Сочетание этих компонентов отлично используется в антивозрастной терапии, так как они замедляют старение, помогают регенерации клеток, что улучшает рост ногтей, волос, повышает упругость кожи», — заключила диетолог.

Ранее россиянам назвали идеальные продукты для ужина. По мнению диетолога Елены Тай, к ним относятся такие продукты растительного происхождения, как хумус, бобовые, горох, чечевица и фасоль.