Диетолог назвала защищающие от болезней суставов продукты

Диетолог Марина Макиша перечислила продукты, полезные для суставов. Об этом она рассказала изданию «Народные новости».

По ее словам, пожилым людям для профилактики ряда болезней опорно-двигательного аппарата следует употреблять белковые продукты, такие как нежирная рыба и птица, кисломолочные продукты, яйца. Это позволит насытить организм аминокислотами, необходимыми для поддержания в здоровом виде мышечных структур.

Также в рацион должны входить свежие фрукты и овощи, продукты, богатые витамином С, «рекордсменом» по количеству которого является черная смородина. При этом, уточнила Макиша, ягоды стоит употреблять в замороженном виде, поскольку это дает профилактику возрастных изменений и антиоксидантную защиту.

20 октября диетолог Аманда Урселл перечислила усиливающие пользу друг друга продукты. Так, сочетание сардин и сыра даст легкодоступную форму железа и витамина D, который поможет организму в усвоении кальция. Специалист советует есть цельнозерновой хлеб с салатом из помидоров и лука. Нерастворимые волокна в хлебе помогут усвоить кверцетин, уменьшающий воспаление, из лука. Оливковое масло поможет переработать антиоксидант ликопин в помидорах. Чтобы укрепить кости диетолог рекомендовала сочетать коричневый рис (фосфор) со скумбрией (витамин D). Для снижения риска сердечного приступа следует есть лук (кверцетин) с бобами (катехины). Для укрепления нервов и кровеносных сосудов полезно употреблять яйца (витамин B12) и апельсиновый сок (фолиевая кислота).

Ранее диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина назвала продуктами для лучшего завтрака яйца и сливочное масло. Медик объяснила, что в яйцах содержится более 40 витаминов: большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, которые нужны для поддержания здоровья. Среди них — магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и другие. «В 100 граммах яйца содержится 11-13 грамм протеина. Как мы знаем, белок жизненно необходим нашему организму в качестве строительного материала и переноса питательных веществ до клетки», — подчеркнула эксперт.