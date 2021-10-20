Диетолог перечислила усиливающие пользу друг друга продукты

Выигрышные комбинации продуктов усиливают пользу каждого компонента и помогают в усвоении витаминов, заявила диетолог Аманда Урселл (Amanda Ursell), пишет Healthy Food.

Продуктами, усиливающими пользу друг друга являются сардины и сыр. Рыба в этом случае даст легкодоступную форму железа, витамин D в сардинах поможет организму в усвоении кальция из сыра. Специалист советует есть цельнозерновой хлеб с салатом из помидоров и лука. Нерастворимые волокна в хлебе помогут усвоить кверцетин, уменьшающий воспаление, из лука. Оливковое масло поможет переработать антиоксидант ликопин в помидорах.

Чтобы укрепить кости диетолог рекомендовала сочетать коричневый рис (фосфор) со скумбрией (витамин D). Для снижения риска сердечного приступа следует есть лук (кверцетин) с бобами (катехины). Для укрепления нервов и кровеносных сосудов полезно употреблять яйца (витамин B12) и апельсиновый сок (фолиевая кислота), перечислила Урселл.

Ранее врач-диетолог Шикха Махаджан (Shikha Mahajan) рассказала, что в последнее время многие ее коллеги советуют отказываться от риса во время диет для похудения. Однако специалист считает, что делать этого не стоит, и назвала полезные свойства риса.