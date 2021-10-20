Российский врач назвал снижающие риск тяжелого течения COVID-19 витамины

Риск тяжелого течения COVID-19 снижают витамины из группы антиоксидантов. Их в разговоре с «Лентой.ру» назвал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Имеется в виду вся группа антиоксидантов — она снижает тяжесть коронавирусной инфекции, потому что обладает противовоспалительной активностью. К ней относятся витамины С, А, Е и D», — сказал он.

Ранее россиянам рассказали, что витамины могут быть полезны и переболевшим COVID-19 пациентам. Как сообщил диетолог Андрей Золотарев, постковидный синдром проходит по-разному у всех пациентов, а инфекция при этом поражает слабые места организма. Поэтому тем, у кого был дефицит витаминов до болезни, надо принимать их во время реабилитации.

Медик подчеркнул, что врачи не могут рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов во время лечения коронавируса, поскольку нет конкретных статистических данных об их пользе.