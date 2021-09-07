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Россиянам назвали помогающие восстановить легкие после пневмонии упражнения

Пульмонолог Никишенков: физическая активность ускорит реабилитацию после пневмонии
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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени Владимирского, врач терапевт Алексей Никишенков рассказал, что сделать легкие устойчивыми к COVID-19 с помощью упражнений не получится. В интервью Пятому каналу он назвал упражнения, которые могут укрепить дыхательную систему или побыстрее восстановиться после болезни.

По его словам, реабилитацию ускорит физическая активность.

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«Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы», — уточнил медик.

Он добавил, что занятия скандинавской ходьбой укрепят мышцы рук, ног, груди и спины. Кроме того, если при выполнении данного упражнения правильно дышать, укрепляется и дыхательная система, отметил Никишенков. Вместе с тем важную роль при легочной реабилитации играют питание и психоэмоциональная поддержка. Медик призвал переболевших соблюдать режим отдыха, заниматься лечебной физкультурой, а также делать дыхательную гимнастику.

Ранее врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, в каких случаях витамины могут помочь более быстрому восстановлению после коронавируса. По его утверждению, людям, у которых был дефицит витаминов до начала болезни, необходимо принимать их во время реабилитации для восстановления.

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