Россиянам назвали помогающие восстановить легкие после пневмонии упражнения

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени Владимирского, врач терапевт Алексей Никишенков рассказал, что сделать легкие устойчивыми к COVID-19 с помощью упражнений не получится. В интервью Пятому каналу он назвал упражнения, которые могут укрепить дыхательную систему или побыстрее восстановиться после болезни.

По его словам, реабилитацию ускорит физическая активность.

«Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы», — уточнил медик.

Он добавил, что занятия скандинавской ходьбой укрепят мышцы рук, ног, груди и спины. Кроме того, если при выполнении данного упражнения правильно дышать, укрепляется и дыхательная система, отметил Никишенков. Вместе с тем важную роль при легочной реабилитации играют питание и психоэмоциональная поддержка. Медик призвал переболевших соблюдать режим отдыха, заниматься лечебной физкультурой, а также делать дыхательную гимнастику.

Ранее врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, в каких случаях витамины могут помочь более быстрому восстановлению после коронавируса. По его утверждению, людям, у которых был дефицит витаминов до начала болезни, необходимо принимать их во время реабилитации для восстановления.