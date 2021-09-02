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Путин призвал оказать помощь в постковидной реабилитации на Дальнем Востоке

Путин: на Дальнем Востоке не хватает мощностей для медицинской реабилитации после COVID-19
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На Дальнем Востоке недостаточно мощностей для всеобщей медицинской реабилитации переболевших COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, настоящая модель развития сферы здравоохранения не подходит для регионов Дальневосточного федерального округа, в котором находится большое количество малонаселенных пунктов.

«На Дальнем Востоке не хватает мощностей для всеобщей медицинской реабилитации после COVID-19, — заявил президент. — Нужно оказать людям помощь».

Ранее в Госдуме предложили включить тестирование на наличие антител к коронавирусу в программу обязательного медицинского страхования. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов.

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