Диетолог развеяла популярные мифы о молочных продуктах

Терапевт-диетолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева в беседе с корреспондентом «АиФ» развеяла популярные мифы о вреде и пользе молочных продуктов.

Специалист заявила об ошибочности мнения о том, что употребление жирного молока, сыра и творога приводит к росту уровня холестерина и повышает риск атеросклероза и болезней сердца. По ее словам, международная группа ученых из Швеции недавно провела исследование и пришла к обратным выводам. Выяснилось, что богатая молочным жирами диета помогает снизить риск болезней сердца и сосудов. Исследователи сделали вывод, что насыщенные жиром продукты, включая молоко, йогурт и сыр, на самом деле могут защитить сердце.

Также медик развеяла миф о том, что люди прибавляют в весе из-за жирных продуктов, приведя в пример минздрав Великобритании, выступивший с утверждением о том, что молочные продукты умеренной жирности не просто не приводят к увеличению веса, а способствуют снижению риска развития ожирения. Кроме того, она посоветовала избегать продуктов с маркировкой «обезжиренные», «лайт» и «с низким содержанием жира», так как именно они чаще всего содержат вредные соль и сахар.

Еще один миф, с которым не согласна диетолог, что молоко является полезным, если в нем низкий уровень жира. По ее словам, в молоке жирностью 3,2 процента калорий в 1,5 раза больше по сравнению с 1,5-процентным молоком. Помимо этого она отметила, что стакан молока не содержит суточную норму кальция — всего 240 миллиграммов при суточной дозе 1000 миллиграммов. Также, по ее мнению, ультрапастеризованное молоко не является более полезным чем пастеризованное, так как оно нагревается сильнее, из-за чего в нем разрушаются витамины.

Ранее диетолог Ольга Чунтова рассказала о вреде отказа от мяса. По ее словам, при отказе от животного белка организм перестает получать важные элементы: например, витамины D, В12, из-за чего возрастает риск развития инсульта, а также Омега-3 жирные кислоты, креатин, холестерин, йод, фосфор и кальций.