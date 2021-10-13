Оценен эффект от жирности молока на здоровье

Исследователи из Австралии показали, что жирность молока не оказывает эффекта на здоровье ребенка. Статья ученых опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

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Многие существующие рекомендации предписывают детям старше двух лет потреблять молочные продукты с пониженным содержанием жира. Для того, чтобы выяснить, действительно ли вредно для них цельное молоко, исследователи из Университета Эдит Кован решили провести эксперимент. 49 детей в возрасте от четырех до шести разделили на две группы. Одни на протяжении трех месяцев получали только цельномолочные продукты, другие — только с пониженным содержанием жира. Каждые две недели исследователи доставляли участникам эксперимента продукты без маркировки. Таким образом, участники исследования не знали, какой из двух типов молочных продуктов потребляют и по какой цене. После этого исследователи оценивали остатки — таким образом оценивая общее потребление детей.

Также ученые оценивали степень ожирения детей, их кровяное давление и измеряли наличие в их крови таких биомаркеров, как глюкоза, гемоглобин и C-реактивный белок. Выяснилось, что вне зависимости от молочной диеты дети потребляли примерно одинаковое количество калорий. Те, кто «недополучил» калории из маложирного молока, «восполняли» этот недостаток за счет других продуктов. Также исследователи не обнаружили разницы между группами в весе и здоровье сердца и сосудов. «Наши результаты предполагают, что здоровые дети могут потреблять цельномолочные продукты без увеличения риска ожирения или негативных кардиометаболических эффектов», — подчеркивает ведущий автор исследования, доцент университета Тереза О’Салливан.